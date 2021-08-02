Елена Рыбакина: Даже после неудачной игры многие казахстанцы меня поддержали

Теннисистка Елена Рыбакина пообщалась с журналистами и рассказала о своих ощущениях после олимпийского турнира.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на Олимпиаде в Токио заняла четвертое место. Федерация тенниса Казахстана провела Zoom-конференцию с участием спортсменки и вице-президента организации Юрия Польского. Рыбакина рассказала журналистам, как она планирует улучшать свою игру и какие эмоции дарят ей казахстанские болельщики, передает zakon.kz.

- Елена, каковы были ваши планы на полуфинал и матч за третье место? Как вы провели эти встречи?

- В целом, я думаю, что играла правильно. Просто было много невынужденных ошибок, физически была уже уставшая.

- На вас давил груз ответственности?

- Нет, я играла, как обычно. Цель была победить, поэтому, конечно, обидно, что немногие из нас смогли пройти дальше по сетке, но я особо об этом не думала. Просто настраивалась на свои матчи.

- Вы отказались играть в паре, это решение было правильным?

- Да, потому что у меня были некоторые проблемы с ногой во время травяного сезона. Я пыталась восстановиться и подготовиться к Олимпиаде, поэтому считаю, что это было правильное решение: отыграть и выложиться по полной только на одиночке. Потому что мы с Ярославой уже пробовали играть в паре, но у нас не очень удачно сложились наши игры на турнирах. Посоветовавшись, приняли решение, что будет правильно мне выложиться на одиночке.

- В каком матче вы были ближе к победе: в полуфинале или в борьбе за "бронзу"?

- Я думаю, что в обоих матчах я была очень близка. В полуфинале очень обидно, потому что было преимущество, но Белинда играла неплохо. В целом, может быть, где-то не повезло, но два матча были достаточно близкими. Я думаю, что это опыт и огромный урок для меня. Благодаря этим матчам я смогу во многом прибавить.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

- Какое поражение больше расстроило?

- Хотелось бы получить медаль, но обиднее все-таки в полуфинале.

- Удалось ли вам выспаться после поражения?

- Условия, конечно, непростые в деревне, очень непривычные. Особенно для теннисистов, потому что вид спорта индивидуальный. Не могу сказать, что было легко привыкнуть. Все-таки огромная разница во времени, часовые пояса разные, поэтому вся неделя была достаточно сложной.

- Что хотите улучшить в вашей игре?

- Думаю, что мне есть над чем работать и в физической подготовке, и технической, и психологически. Предстоит еще много работы во всех аспектах.

- Чувствуете ли вы поддержку казахстанцев?

- Да, мне было очень приятно. Я видела сообщения, ко мне подходили, болели, поддерживали. Конечно же, я почувствовала на этой неделе огромную поддержку от страны. Честно, даже не ожидала, что после полуфинала, после моей неудачной игры, все равно очень многие меня поддержат, написали теплые слова. Было очень приятно. Надеюсь, что в следующих матчах за меня так же будут болеть, и я уже смогу видеть всех наконец-то вживую.

- Когда вы планируете прилететь в Казахстан?

- Из-за ситуации с вирусом календарь для нас обновляют поздно. У нас даже сейчас продолжают изменять календарь, мы в ожидании, не можем точно сказать, но я думаю, что в конце октября мы сможем приехать.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

В пресс-конференции принял участие вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский. Он рассказал, как оценивает выступление Рыбакиной на Олимпиаде.

Выступление оцениваем как очень позитивное, потому что поборолись за медали. Это была основная задача. Первая задача была взять лицензии. Получилось рекордное количество - восемь лицензий. Мы надеялись, что за медали смогут побороться Бублик, Рыбакина, наша пара Голубев-Бублик, потому что хорошо они сыграны были, хороший результат показали. Но по факту только Лена смогла побороться. В целом, результат позитивный. Это Олимпиада, это непредсказуемо. Мы сделали все, что могли, и ребята показали себя, как настоящие бойцы. Ни к кому претензий нет, это хорошо, мы двигаемся так же, - сказал Польский.

- Четвертое место. Так или иначе, это позитивный результат. С медалями не получилось, тем не менее, как вы считаете, толчок для развития тенниса дан в нашей стране?

- Это должно дать импульс. Тем более что Лена показала характер, борьбу. Вчера отыграла семь матчболов. То есть играла до конца. Я думаю, что многих из подрастающих теннисистов это должно вдохновить на победы, на стремление стать лучше, сильнее.

- По поводу Рыбакиной. Было такое ощущение, что оставалось сделать один шаг и у нее начинались какие-то проблемы. Это все-таки психология или физические недостатки?

- Я думаю, что это больше психология. Конечно, где-то физически тоже тяжело, сказывалось, что сама по себе она высокая девушка, ей по корту тяжелее перемещаться и устает. Но это все, в конце концов, психология. Именно фокус внимания местами уходил, особенно, когда вырывалась вперед. Где-то хочется немножко подрасслабиться, где-то - отдохнуть. Вот в этот момент как раз переломы случаются. Что Бенчич, что Свитолина (соперницы Елены Рыбакиной на Олимпиаде. - Ред.) - очень опытные бойцы, они чувствуют, когда нужно поддавить, когда соперник чуть дает слабину. И в этом плане, конечно, Лене было сложновато опять включиться. То есть момент психологической борьбы был очень сильный, она опять включалась, матчболы отыгрывала. Очень была сильная, агрессивная игра с ее стороны. Буквально ей чуть-чуть не хватило. Над этим работают тренеры, занимаются со специалистами, чтобы этот компонент усилить, чтобы больше фокус внимания, концентрация была на матче. Это приходит с опытом и с такими моментами, когда ты чувствуешь, что где-то ускользает, чтобы вовремя это понять и предотвратить.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Юрий Польский подчеркнул, что потенциал Рыбакиной раскрыт еще не до конца и у Елены есть возможности стать сильнее.

У Лены очень хороший арсенал. Можно сказать, что все может делать, но именно вот эту собранность еще нужно дорабатывать. Она сама об этом знает, работает над этим. И то, что не дошла до финальных этапов Олимпиады, - это уже большая работа, которая была проделана. Нужно, чтобы она играла больше на автомате, не давая волю эмоциям и не позволяя себе потерять фокус. Где-то мы рядом находимся, очень близко. Мы обсуждали с ее тренером, он очень надеется, что все-таки на US Open свершится прорыв, она покажет свой максимальный потенциал и все-таки выиграет.

- Россияне уже второй год кусают локти из-за того, что упустили Елену Рыбакину. В Федерации есть отдел или человек, который на юниорском уроне отсматривает игроков, выявляет их потенциал, в том числе не только наших, но и за границей. Предоставляют ли анализ руководству или спонтанно получилось, что мы и Бублика такого перспективного вытащили, и Рыбакину?

- На самом деле это не спонтанно. Мы следим, конечно, за ведущими юниорами. Юрий Щукин большую работу проделывает, также Ярослава Шведова. Они очень плотно общаются и с тренерами, и с игроками, которые находятся в туре. Если быть честным, к нам поступает очень много запросов о смене гражданства, чтобы играть за Казахстан, не только из России, но и других стран. Последний запрос был из Бельгии, также из Грузии к нам обращаются, из Украины. География очень широкая. Но федерация не может поддерживать всех. Мы это прекрасно понимаем и, опять же, объемы поддержки не всегда соответствуют тем потребностям, которые есть у игроков. Тому же Саше Бублику в свое время предложили контракт от Федерации тенниса России. Это была сумма порядка 10 тыс. долларов в год, что абсолютно несопоставимо с теми расходами, которые нужно нести игроку такого уровня, чтобы прогрессировать. Поэтому мы внимательно отсматриваем ребят. Сначала смотрим видео, сравниваем их с нашими игроками, потому что у нас есть подрастающее поколение и, понятное дело, наши игроки всегда в приоритете. Мы больше смотрим на то, насколько они способны укрепить команду, насколько будут составлять конкуренцию. Пока мы не получили таких предложений, которые нас заинтересовали на том уровне, чтобы они могли конкурировать с нашими спортсменами. Последние несколько лет мы делаем ставку на своих доморощенных, но все равно отсматриваем всех ведущих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!