Пашинян назначен премьером Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики, сообщает zakon.kz.

Ранее Никола Пашиняна исполнял обязанности главы правительства Армении.

Согласно Конституции Армении, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

По информации РИА Новости, в основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.

Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

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