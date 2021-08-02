Аскар Акаев возвращается в Кыргызстан

Экс-президента должны доставить в ГКНБ.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетит в Бишкек, передает zakon.kz.

24.kg со ссылкой на собственные источники сообщает, что экс-президент прилетит сегодня, 2 августа, российскими авиалиниями.

По прибытии Аскара Акаева должны доставить на допрос в ГКНБ. Сколько бывший президент пробудет в Бишкеке и поедет ли он на малую родину в Кеминский район, неизвестно, — заявили редакции.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что в ГКНБ не располагают информацией о прибытии первого президента.

Vesti.kg пишут, что информацию о приезде беглого президента подтвердил бывший премьер-министр страны Феликс Кулов. По его словам, глава государства Садыр Жапаров сказал, что Акаев намерен сотрудничать со следствием.

Сегодня с еще одним аксакалом зашел по рабочим делам к Садыру Жапарову. В ходе беседы мы коснулись темы о преследовании политических оппонентов. Затем президент сообщил, что сегодня в Кыргызстан прилетит Аскар Акаев. Я задал ему вопрос, задержат ли его, ведь он находится в розыске. На что Жапаров ответил, что экс-глава государства готов сотрудничать со следствием, поэтому его не будут задерживать и он спокойно будет находиться в столице.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 по 2005 годы. Он покинул должность в связи с тем, что в стране начались митинги за его отставку. С 2005 года он живет в России. С тех пор он ни разу не бывал на родине.

В июле 2021 года стало известно, что Аскара Акаева и другого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

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