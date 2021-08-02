Невакцинированным сотрудникам ограничат доступ на работу в Нур-Султане

Со 2 августа в Нур-Султане вступили в силу новые карантинные ограничения.

Со 2 августа в Нур-Султане вступили в силу новые карантинные ограничения. Согласно постановлению главного государственного санврача города, в ряде организаций и объектов ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудникам, не получившим вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших КВИ в течение последних трех месяцев), сообщает zakon.kz.

В их числе: объекты по оказанию услуг населению, госорганы и организации, производственные объекты, объекты строительства, оптовой и розничной торговли, культуры и досуга, гостиницы, отели, аэропорты, вокзалы, организации образования и воспитания, здравоохранения, санатории, увеселительные заведения, аптеки и т.д.

Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционную работу 80% сотрудников госорганов, офисов, нацкомпаний и иных организаций. Исключения только для вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев. Согласно постановлению главного санврача, в срок до 10 августа 2021 года следует организовать проведение иммунизации работников первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане принято в соответствии с протоколом заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

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