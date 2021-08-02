Высший пилотаж - Бердымухамедов сел за штурвал военного истребителя

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Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов показал фигуру высшего пилотажа.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сел за штурвал военного истребителя, сообщает zakon.kz.
Видео, на котором туркменский лидер показал фигуру высшего пилотажа, опубликовано в Telegram-канале.
Верховный главнокомандующий, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом нового военного самолета, чтобы испытать его. Совершая полет на сверхзвуковом самолете, глава государства сделал несколько виражей и фигур высшего пилотажа: Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал боевой самолет, - говорится в сообщении.
Министр обороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев после приземления попросил Бердымухамедова передать его летную форму в музей.
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