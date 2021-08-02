Его передали Межведомственной следственной группе.

Бывший президент Аскар Акаев доставлен в Бишкек, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан пишет, что в пресс-службе ГКНБ подтвердили информацию о том, что экс-президент доставлен на родину.

В результате принятых ГКНБ мер 2 августа бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе, — говорится в сообщении.

Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор".

24.kg сообщает, что самолет с Акаевым приземлился в 15:06. На борту, кроме бывшего главы государства, находился и его сын Илим Акаев.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 по 2005 годы. Он покинул должность в связи с тем, что в стране начались митинги за его отставку. С 2005 года он живет в России. С тех пор он ни разу не бывал на родине.

В июле 2021 года стало известно, что Аскара Акаева и другого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!