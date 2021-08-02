В Алматы коронавирус преобладает среди молодежи

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова рассказала о текущем уровне заболеваемости в Алматы.

О текущем уровне заболеваемости в Алматы рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает zakon.kz.

По состоянию на 2 августа, эпидситуация продолжает ухудшаться. С 25 июля суточная регистрация коронавируса ежедневно превышает более 1200 случаев.

В целом за июль было официально зарегистрировано более 25 тыс случаев. Более 83 тыс случаев - с начала текущего года. Прогнозируемая заболеваемость по Алматы по базовому сценарию в июле - около 27500 случаев - подтвердилась. В августе прогнозируется около 34500 тыс со спадом заболеваемости в сентябре до 4500 в месяц, - сообщила спикер.

За истекшую неделю в сравнении с предыдущей регистрация коронавируса возросла в 1,5 раза и составила 9852 случая. Суточный прирост - 1,7. Удельный вес симптомных больных за последнюю неделю вырос с 90% до 92%.

Охват населения города вакцинацией по состоянию на 1 августа выглядит следующим образом: первым компонентом привито более 725 тыс человек (36,6% от всего населения города - прим.авт.), вторым - более 500 тыс (36,2%). Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что по возрастам удельный вес пораженности КВИ остается на прежнем уровне, за исключением продолжающегося роста заболеваемости среди подростков - на 0,7% и граждан в возрасте 40-59 лет - на 0,8%. В основном коронавирус преобладает среди молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, граждан 40-59 лет и лиц старше 60 лет. Высоким остается процент заболеваемости детей до 14 лет, - подытожила Асель Калыкова.

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