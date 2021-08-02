Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Синоптики предоставили прогноз погоды на 3-5 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 3-5 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.Нур-Султан
3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.4 августа переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.Алматы
3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.4-5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.Шымкент
3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.4-5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 38-40 тепла.
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