Популярный миф о темном режиме для смартфона опровергли эксперты

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Ученые провели исследование, согласно которому выяснилось, что дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее.