Медсестры в Атырау продавали паспорта вакцинации за 100 тысяч тенге

Ведется досудебное расследование.

Сотрудницы одной из городских поликлиник Атырау занимались подделкой паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, за такую услугу две медсестры брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 206 УК РК. Полиция выясняет количество и личности людей, получивших фальшивые паспорта вакцинации, - отметили в ведомстве.

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