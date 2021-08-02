Опубликованы списки лидеров и аутсайдеров Ashyq в Алматы

Новые списки лидеров и аутсайдеров Ashyq опубликовали в Алматы.

В Алматы опубликованы списки лидеров и аутсайдеров Ashyq, сообщает zakon.kz.

Бизнес использует любые возможности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Количество желающих работать по Ashyq растет с каждым днем. Если в начале июня насчитывалось 1 700 участников, то на сегодняшний день их уже 6 419, - сказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций в Алматы рассказал директор городской Палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов.

Более 37% индивидуальных предпринимателей в Алматы присоединились к проекту. Наибольшую активность проявляют владельцы общепитов, отелей и гостиниц.

Мы выдели топ-5 видов деятельности, в которых насчитали наибольшее количество участников проекта. Это 2 242 объекта общественного питания, 1 117 рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, 835 салонов красоты, парикмахерских, 491 детский оздоровительный центр и 426 фитнес-клубов, включая йога-центры. Глава алматинской палаты предпринимателей.

Несмотря на ряд преимуществ, которые предоставляет проект Ashyq, некоторые предпринимателя подходят к сканированию посетителей безответственно - насчитывается свыше 900 аутсайдеров.

30 июля мы обновили списки на сайте акимата, где указаны как недобросовестные участники, так и лидеры проекта. Всего 152 лидера Ashyq. Всю информацию мы получаем еженедельно от Министерства информации и цифрового развития. Кошмамбетов.

Список лидеров проекта Ashyq в Алматы

Список добровольных участников проекта Ashyq в Алматы

Список недобросовестных участников, исключенных из проекта Ashyq в Алматы

Если участники проекта не будут соблюдать взятые на себя обязательства, их исключат и лишат возможности работать с преференциями. По результатам двухнедельной выгрузки 61 участник из Алматы исключен из проекта, - добавил Кошмамбетов.

По данным эпидемиологов, в Алматы благодаря сканированию Ashyq выявили 170 физических лиц, которые нарушили режим самоизоляции. Все они были привлечены к административной ответственности.

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