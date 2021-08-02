В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В четырех областях Казахстана 3 августа объявлено штормовое предупреждение.
В четырех областях Казахстана 3 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градусов.
В Акмолинской области местами ожидается гроза.
В Карагандинской области местами сохраняется сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 36 градусов.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.
В Петропавловске днем ожидается гроза.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!