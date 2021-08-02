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Google отключит старые Android-смартфоны

Фото: pixabay.com 2 августа 2021, 18:34

27 сентября смартфоны на базе Android 2.3.7 и более ранних версий лишатся возможности входить в учетные записи Google.

27 сентября смартфоны на базе Android 2.3.7 и более ранних версий лишатся возможности входить в учетные записи Google, сообщает zakon.kz.

По информации Российская газета, пользователи, которые попытаются использовать Gmail, YouTube или карты, получат сообщение об ошибке.

Версия Android 2.3.7 была выпущена почти десять лет назад. В мире используется около трех миллиардов смартфонов на Android, поэтому часть из них может оказаться в числе отключенных.

Телефоны на базе Android 3.0 и выше по-прежнему смогут входить в аккаунт.

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