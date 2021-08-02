Водитель внедорожника слетел в кювет и погиб на трассе Усть-Каменогорск - Алтай

Проводится досудебное расследование.

29-летний водитель автомобиля марки Lexus на 16-м километре трассы не справился с управлением и слетел в кювет, передает zakon.kz.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летняя пассажирка с множественными повреждениями госпитализирована в больницу Усть-Каменогорска, - пишет altaynews.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в ДП ВКО.

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