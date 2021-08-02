Казахстанки исполнили произвольную программу по артистическому плаванию на Олимпиаде

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3 августа состоится техническая программа.
В Токио стартовали соревнования по артистическому плаванию среди дуэтов. Участницы соревнований исполнили произвольную программу, передает zakon.kz.
Казахстан в этом виде программы представляют сестры Александра и Екатерина Немич. За свое выступление спортсменки получили 83.8667 балла. данного результата хватило для того, чтобы занять промежуточное 17-е место, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Лидерство захватили россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашова - 97.9000.
3 августа состоится техническая программа.
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