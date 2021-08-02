Четырехлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Караганде

Он находится в реанимации, его состояние стабильное.

Врачи клиники имени Макажанова рассказали о состоянии четырехлетнего карагандинца, который выпал из окна пятого этажа, передает zakon.kz.

Диагноз мальчика – высотная сочетанная травма, а именно: закрытая травма грудной клетки, ушиб легкого справа. Также множественные мелкие ссадины обеих нижних конечностей, ушибленная рана подбородочной области и тупая травма живота, - рассказали ekaraganda в облздраве.

Отмечается, что ребенок находится в реанимации, его состояние стабильное.

Как уточняется, 1 августа в 23:40 в Караганде, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры пятого этажа на крыльцо подъезда мальчик 2017 года рождения.

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