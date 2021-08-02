100-летний охранник концлагеря предстанет перед судом в Германии

Обвиняемый служил в лагере смерти с января 1942 года по февраль 1945-го.

Столетний охранник концлагеря Заксенхаузен в октябре предстанет перед окружным судом в Нойруппине, передает zakon.kz.

Обвиняемый служил в лагере смерти с января 1942 года по февраль 1945-го. В Заксенхаузене, располагавшемся недалеко от Берлина, во времена нацизма содержались около 200 тысяч заключенных. Почти 20 тысяч из них были убиты, - пишет "Российская газета".

Говоря о несколько запоздалом процессе над престарелым обвиняемым, имя которого не разглашается, Штефани Бора, историк и научный сотрудник Берлинского центра документаций "Топография террора", в частности, заявила:

Убийство не подлежит сроку давности, поэтому к ответственности перед судом должны привлекаться и уже совсем старые преступники. Речь идет о том, чтобы вскрыть давние злодеяния и дать возможность еще живущим бывшим узникам рассказать, что они пережили в концлагере.

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