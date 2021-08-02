Нетрезвый мужчина прогуливался по Петропавловску с карабином

На место направили автопатруль и участковых инспекторов полиции.

С помощью камер видеонаблюдения полиции выявлен 29-летний нетрезвый петропавловец, прогуливавшийся с карабином, обмотанным одеждой, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга возможных нарушений порядка в общественных местах инспектором Центра оперативного управления УП г. Петропавловска капитаном полиции Саидой Тажетдиновой по улице Набережная был замечен мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Информация оперативно была передана всем нарядам, на место направили автопатруль и участковых инспекторов полиции. Мужчина был задержан. При себе он действительно имел карабин, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, - пишет пресс-служба ДП СКО.

Выяснилось, что оружие он нашел около месяца назад в одном из дачных обществ при демонтаже дачного домика. Оружие было обнаружено под полом, завернутым в ткань. Мужчина забрал его домой и очистил от ржавчины.

Также он пояснил, что в этот день решил самостоятельно принести и сдать карабин в полицию. Однако дойти до ближайшего отдела полиции не удалось - полицейские сами оперативно приехали к нему благодаря неравнодушным горожанам и камерам видеонаблюдения. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Происхождение оружия сейчас устанавливается, - рассказали в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Установлено, что это карабин КО-44, у него отсутствует затвор и сбит серийный номер. Окончательное процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертизы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!