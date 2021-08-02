Спасение тонущей девушки в ВКО восхитило пользователей Сети

Житель Восточного Казахстана во время отдыха около села в Глубоковском районе сумел вовремя вытащить из воды едва не утонувшую девушку, передает zakon.kz.

В Instagram пользователи позитивно отреагировали на поступок мужчины.

Молодец Адылхан Аугалиевич! Спас девушку, рискуя жизнью, подарил вторую жизнь девушке! Девушка, вы должник этого замечательного человека!

Молодец мужчина, не побоялся. Но людям надо быть аккуратнее на воде, особенно, если не уверены в своих силах.

Какой хороший и ответственный родитель! Здоровья крепкого!