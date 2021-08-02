Мать с тремя детьми разыскивают в Мангистау

Родственники женщины просят горожан помочь в поисках пропавших.

Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент, но до назначенной станции не доехала. Никаких известий о ее местонахождении нет, передает zakon.kz.

Рядом с ней есть трое несовершеннолетних детей, одному из них всего 40 дней. Помогите, пожалуйста, информацию о возможном месте нахождения Дилбары и ее детей сообщить по телефонам: 8705 7700438, 87016606096 или 102, - сообщили "Ладе" в линейном отделе полиции на станции Мангистау.

Родственники женщины просят горожан помочь в поисках пропавших.

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