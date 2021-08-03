Билл Гейтс официально развелся со своей женой

Их бракоразводный процесс, по мнению СМИ, может войти в историю как самый дорогостоящий.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, ни один из супругов не попросил о смене фамилии.

Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 млрд долларов. Бракоразводный процесс четы, по мнению СМИ, может войти в историю как самый дорогостоящий.

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