Свыше 550 несанкционированных свалок выявили через космомониторинг в ВКО

Начать утилизацию планируют не раньше 2022 года.

Экологи утверждают, что регион утопает в мусоре, а коммунальные службы не справляются с ликвидацией стихийных полигонов, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Только с территории Усть-Каменогорска в этом году вывезли свыше 9 тысяч кубометров ТБО. Однако хранить отходы негде – городская свалка нуждается в рекультивации. Всего же на востоке республики действует 430 полигонов, но технологические нормы складирования твердых бытовых отходов соблюдены лишь на 32 объектах. Начать утилизацию планируют не раньше 2022 года, - говорится в сообщении.

Как уточняется, к этому времени в областном центре рассчитывают достроить мусоросжигательный завод.

Свалки не уменьшаются в связи с тем, что все-таки состояние гражданского населения мусорить где попало, оно присутствует. Если убрали с 1 по 51 свалку, то можно начинать все с самого начала. Поэтому нужны эффективные меры, чтобы ликвидировать свалки, - сказала руководитель ВКОФ Ассоциации экологических инициатив ECOJER Елена Березинская-Абилова.

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