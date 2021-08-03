Зачем везти на Олимпиаду травмированного: Сарсекбаев раскритиковал участие Аманкула на Играх

Об этом олимпийский чемпион 2008 года по боксу рассказал в интервью Youtube-каналу.

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Бахыт Сарсекбаев признался, что в весовой категории до 75 килограммов у мужчин на Олимпиаде в Токио должен был выступать другой боксер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу LifeSport KZ.

Если у Аманкула была травма, то вместо него мог поехать Турсынбай Кулахмет. И на те же отборочные соревнования за лицензии могли повезти Кулахмета. И он мог бы что-то здесь показать, он был не травмирован. Для чего везти на Олимпиаду травмированного человека? Чтобы он просто проехался? Мы же понимали, что у человека серьезная травма, что он никогда не завоюет призовое место, - рассуждает Сарсекбаев.

По его мнению, в этом весе сегодня есть люди, боксеры, которые могли реально завоевать медаль.

Но получается, что мы свои принципы ставим выше, чем государственные? Ну, тогда я не знаю, о чем говорить вообще, - резюмировал спортсмен.

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