Названы приближающие смерть утренние привычки

Ученые назвали четыре привычки, которые могут развить тяжелые болезни.

Ученые назвали четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть и развить тяжелые болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на МК.

1. Пропуск завтрака.

Как показали результаты одного из исследований, полноценно завтракающие люди сжигают калорий почти в два раза больше. Согласно результатам другого исследования с участием 6 550 человек, игнорирующие завтрак люди отличаются шансом смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87% выше по сравнению с завтракающими людьми.

2. Употребление бекона.

Эксперты предупредили, что употребление всего одного кусочка бекона (25 граммов) ежедневно повышает риск колоректального рака на 20%.

3. Кофе перед едой.

Как выяснили британские ученые, оказывать влияние на уровень глюкозы в крови может употребление черного кофе перед завтраком, в связи с чем его рекомендуется пить после приема пищи.

4. Употребление сока.

Исследователи заключили, что увеличение потребления фруктовых соков, а также сладких напитков увеличивает вероятность диабета на 16%. Рекомендуется заменить сок обычными фруктами с большим содержанием клетчатки.

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