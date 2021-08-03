Google представит смартфоны, работающие на новом чипе

По словам вице-президента корпорации, новый чип "позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения".

Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в блоге компании.

Tensor - это наш первый специально изготовленный чип для телефонов Pixel, и на его основе будут работать [устройства] Pixel 6 и Pixel 6 Pro, [которые мы представим] этой осенью, - говорится в тексте.

По словам вице-президента корпорации Рика Остерлоха, новый чип "позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения".

Мы приступили к созданию технологической платформы для мобильных устройств, которая позволит нам предоставить пользователям Pixel наши самые продвинутые искусственный интеллект и машинное обучение. Мы приступили к созданию нашей системы на микросхеме для Pixel 6. И теперь, годы спустя, она почти готова, - отметил Остерлоу.

У новых смартфонов также будут усовершенствованы камера и технология распознавания речи.

Первые мобильные устройства линейки Pixel были представлены в 2016 году. Сейчас Google при производстве смартфонов использует процессоры от компании Qualcomm.

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