Головкин и "Канело" получили новую дату третьего боя

Ранее стало известно, что Сауль Альварес остался без соперника после срыва боя с Калебом Плантом.

Промоутер Эдди Хирн не верит, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса можно провести в сентябре 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее стало известно, что Сауль Альварес остался без соперника после срыва боя с Калебом Плантом.

Я не верю, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса можно организовать в сентябре. Знаю, что Геннадий сейчас полностью сконцентрирован на поединке с Ретой Муратой в декабре. Бой Альвареса и Головкина всегда стоит на повестке дня, пока они оба не закончат карьеры. Этот бой можно было бы провести в мае 2022 года, - рассказал Хирн.

По его словам, им сейчас нужно определиться, будет ли Альварес драться 18 сентября.

Или нам стоит расслабиться и смириться с тем фактом, что нам предстоит всего один бой в этом году, - приводит слова Хирна BoxingScene.

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