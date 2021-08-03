COVID-19 подтвердился у 7481 человека за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1270,
- в городе Алматы - 1531,
- в городе Шымкент - 575,
- в Акмолинской области - 259,
- в Актюбинской области - 356,
- в Алматинской области - 311,
- в Атырауской области - 406,
- в ВКО - 308,
- в Жамбылской области - 196,
- в ЗКО - 115,
- в Карагандинской области - 941,
- в Костанайской области - 261,
- в Кызылординской области - 210,
- в Мангистауской области - 181,
- в Павлодарской области - 292,
- в СКО - 147,
- в Туркестанской области - 122.
Всего в стране подтверждено 595 433 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1912,
- в городе Алматы - 844,
- в городе Шымкент - 271,
- в Акмолинской области - 157,
- в Актюбинской области - 351,
- в Алматинской области - 269,
- в Атырауской области - 246,
- в ВКО - 68,
- в Жамбылской области - 215,
- в ЗКО - 41,
- в Карагандинской области - 824,
- в Костанайской области - 140,
- в Кызылординской области - 203,
- в Мангистауской области - 142,
- в Павлодарской области - 203,
- в СКО - 145,
- в Туркестанской области - 146.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 489 135 человек.
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