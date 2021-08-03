COVID-19 подтвердился у 7481 человека за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1270,

в городе Алматы - 1531,

в городе Шымкент - 575,

в Акмолинской области - 259,

в Актюбинской области - 356,

в Алматинской области - 311,

в Атырауской области - 406,

в ВКО - 308,

в Жамбылской области - 196,

в ЗКО - 115,

в Карагандинской области - 941,

в Костанайской области - 261,

в Кызылординской области - 210,

в Мангистауской области - 181,

в Павлодарской области - 292,

в СКО - 147,

в Туркестанской области - 122.

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1912,

в городе Алматы - 844,

в городе Шымкент - 271,

в Акмолинской области - 157,

в Актюбинской области - 351,

в Алматинской области - 269,

в Атырауской области - 246,

в ВКО - 68,

в Жамбылской области - 215,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 824,

в Костанайской области - 140,

в Кызылординской области - 203,

в Мангистауской области - 142,

в Павлодарской области - 203,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 146.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 489 135 человек.

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