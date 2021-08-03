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COVID-19 подтвердился у 7481 человека за сутки в Казахстане

Фото: zakon.kz. 3 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1270,
  • в городе Алматы - 1531,
  • в городе Шымкент - 575,
  • в Акмолинской области - 259,
  • в Актюбинской области - 356,
  • в Алматинской области - 311,
  • в Атырауской области - 406,
  • в ВКО - 308,
  • в Жамбылской области - 196,
  • в ЗКО - 115,
  • в Карагандинской области - 941,
  • в Костанайской области - 261,
  • в Кызылординской области - 210,
  • в Мангистауской области - 181,
  • в Павлодарской области - 292,
  • в СКО - 147,
  • в Туркестанской области - 122.

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1912,
  • в городе Алматы - 844,
  • в городе Шымкент - 271,
  • в Акмолинской области - 157,
  • в Актюбинской области - 351,
  • в Алматинской области - 269,
  • в Атырауской области - 246,
  • в ВКО - 68,
  • в Жамбылской области - 215,
  • в ЗКО - 41,
  • в Карагандинской области - 824,
  • в Костанайской области - 140,
  • в Кызылординской области - 203,
  • в Мангистауской области - 142,
  • в Павлодарской области - 203,
  • в СКО - 145,
  • в Туркестанской области - 146.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 489 135 человек.

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