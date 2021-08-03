Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

Другого мужчину госпитализировали в очень тяжелом состоянии в областную больницу.

Ночью на 3 августа в селе Туздыбастау произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Toyota RAV 4 двигался по трассе в западном направлении вдоль Большого Алматинского канала. Иномарка выехала на полосу встречного движения на затяжном повороте и вылетела с дороги.

Автомобиль налетел на бордюр, вылетел в кювет и начал переворачиваться через крышу. Проехав так более 30 метров, RAV 4 прижался к бетонному ограждению канала.

В результате ДТП автомобиль искорежило до неузнаваемости.

По словам очевидца, он двигался по трассе в этом же направлении, когда его на высокой скорости обогнал RAV 4. Через несколько секунд тот увидел впереди огромное облако пыли со стороны обочины.

Очевидец сразу же вызвал на место ДТП скорую и сотрудников дорожной полиции. По приезду медиков, на месте было обнаружено тело парня. Еще одного парня госпитализировали в очень тяжелом состоянии в областную больницу.

На месте происшествия работает дознаватель Алматинской области.

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