Найдена женщина, пропавшая с тремя детьми в Мангистау

Женщина и несовершеннолетние осмотрены, каких-либо телесных повреждений не имеют.

Мать с тремя детьми нашли в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Ночью 2 августа сотрудниками транспортной полиции на станции Мангистау установлено местонахождение гражданки Тилеулесовой Д.Б. и ее троих несовершеннолетних детей, которые без вести пропали 30 июля. При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что все это время женщина со своими детьми находились у своей подруги в Жанаозене Мангистауской области. Женщина и несовершеннолетние осмотрены, каких-либо телесных повреждений не имеют. пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Ранее стало известно, что Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент, но до назначенной станции не доехала.

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