В Казахстан поставят 8 млн дополнительных доз вакцин от коронавируса

Контракты на поставку 8 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции на 4 млн человек заключил Минздрав Казахстана.

Контракты на поставку 8 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции на 4 млн человек заключил Минздрав. Об этом на заседании правительства рассказал глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, вакцинация населения продолжается.

На сегодня использовано порядка 9,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 480 094 человека, что составляет 55,4% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8% от подлежащего населения, - сказал он.

При этом министр сообщил, что ведомством заключены контракты на дополнительные поставки вакцины.

Министерством заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн доз на 4 млн. человек. Поставка идет согласно графику. В этой связи в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве, - сказал Цой.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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