Девушка-пастух набирает популярность в Казнете

Девушка из столицы вернулась в село.

24-летняя Асыл Ахметова из села Озерное ведет блог о жизни в ауле, сообщает zakon.kz.

Девушка-пастух из Северо-Казахстанской области удивлена, что суета сельских будней интересна тысячам подписчиков из разных регионов страны.

Как отмечает "Хабар 24", публикации девушки набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.

Блогер рассказывает о жизни в ауле, пасет лошадей, поет народные песни. Помогать родителям пасти скот Асыл начала еще с 7 класса.

Получив образование в столице, девушка вернулась в село. Работает в школе. Но все свободное время предпочитает проводить на пастбище. При этом она не только уверенно держится в седле, но и водит мотоцикл. Асыл признается, что не представляет жизни без лошадей.

Записывать блоги ей зачастую помогает отец, они вместе пасут скот и создают сельский контент.

Это лошадь, на которой я езжу сейчас. Она мне как друг. Я ей рассказываю свои секреты. Животные все чувствуют и все понимают. Если к ним относиться с любовью, то и они будут отвечать взаимностью, - говорит Ахметова.

Асыл мечтает обзавестись собственным хозяйством и дальше показывать все прелести сельской жизни. При этом популярность для нее не столь важна, главное, говорит, сохранить национальную культуру и традиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!