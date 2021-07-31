За минувшие сутки мониторинговые группы столицы привлекли к адмответственности 16 заведений

Сразу 7 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе.

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений, передает официальный сайт акимата города.

Так, за 30 июля мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 16 заведений.

В Алматинском районе нарушение карантина выявили в аттракционе "Воздушный шар" в Триатлон парке, в барах "Панаехали" по адресам Жирентаева 20 и Сатпаева 22, также в баре "Шишка" и караоке-клубе "Sova".

В Байконурском районе магазин "cotton" по улице Валиханова 5 работал с нарушением режима карантина.

В районе Сарыарка три заведения работали с нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это бары "Nirvana", "Friends Time" и караоке-бар "Bariton".

Сразу 7 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это рестораны "Aura Verdant", "Veranda", ресторан-караоке "Ginza", кафе "Opus One", бар "Koleso", ночной клуб "Aura Club Alanya" и ресторан быстрого питания "Lavash Food". Вышеуказанные заведения нарушили режим карантина и работали за закрытыми дверями.

Отметим, что по всем случаям направлен рапорт в сэс для принятия административных мер.

Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в "красной" зоне по матрице оценки эпидобстановки. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!