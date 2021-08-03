Заболеваемость выросла - Мамин дал поручения акимам и Минздраву

Глава правительства поручил акимам регионов и Минздраву обеспечить бесперебойную работу всех больниц, первичных пунктов, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал поручения акимам регионов и Министерству здравоохранения РК для улучшения эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Читайте также: "Индийский" штамм обнаружен во всем Казахстане - Минздрав

В связи с распространениям "дельта-штамма" эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшись. Заболеваемость по республике значительно выросла. Занятость больничных коек составляет 56%, реанимационных - 44%, - сказал глава правительства.

Читайте также: "Индийский" штамм в Казахстане - что о нем известно?

Аскар Мамин поручил продолжить работу по вакцинации. На сегодняшний день в стране первым компонентом привито 5,5 млн человек, вторым - 4 млн человек.

Межведомственная комиссия принимает превентивные меры, со 2 августа в регионах вступили в силу усиленные карантинные меры. Необходимо обеспечить строгое соблюдение всех принятых карантинных требований. Сегодня проект Ashyq позволяет работать бизнесу в условиях карантинных мер, - добавил премьер-министр.

Читайте также: Каков алгоритм работы компаний и организаций со 2 августа

Он поручил акимам регионов и Минздраву обеспечить бесперебойную работу всех больниц, первичных пунктов, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий.

Также МВД и Минздраву было поручено усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления нарушений карантина и санитарных норм.

Ранее глава Минздрава заявил, что эпидситуация в стране развивается по оптимистичному прогнозу.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!