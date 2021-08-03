Горбачев назвал причины развала СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые привели к распаду страны.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые привели к распаду страны, сообщает zakon.kz.

Два удара оказались фатальными для перестройки - организованная реакционными силами попытка государственного переворота в августе 1991 года и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Беларуси, - сказал он.

По информации РИА Новости, августовский кризис ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами и подстегнул дезинтеграцию.

Михаил Горбачев уверен, что у руководства был шанс предотвратить распад страны благодаря новой формуле его существования - конфедеративному союзному государству.

Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле, - заявил он.

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