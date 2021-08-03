Как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от коронавируса

Пациентам с аллергическими заболеваниями перед вакцинацией рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога.

Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19, передает zakon.kz.

Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2, - говорится в позиционном документе, разработанном экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.

Пациентам с аллергическими заболеваниями перед вакцинацией рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога.

Это необходимо, как уточняется в материале, для оценки текущего состояния и возможности проведения вакцинации.

Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы, как отмечается в документе, не является противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19.

Вакцинацию рекомендуется проводить в период контроля или частичного контроля над симптомами аллергического заболевания, нельзя вакцинировать пациента в период обострения заболевания.

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