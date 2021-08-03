Курс доллара немного снизился на торгах

Доллар подешевел на 0,50 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 423,79 тенге (-0,50), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,7-425,1 тенге, евро - 503,3-505,3 тенге, рос. рубль - 5,8-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 2 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,10%, составив $71,19 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,10% — до $72,82 за баррель.

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