Мамин: Ashyq позволяет работать бизнесу в условиях карантина

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается сложной - премьер-министр.

На заседании правительства под председательством Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, о текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой, об обстановке в регионах - акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Мангистауской области Серикбай Трумов, городов Нур-Султан - Алтай Кульгинов и Шымкента - Мурат Айтенов.

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается сложной. Занятость больничных коек составляет 56%, реанимационных - 44%.

В "красной зоне" находятся все регионы, кроме Туркестанской области.

На сегодняшний день использовано порядка 9,4 млн доз вакцин, из них первым компонентом вакцинировано 5,5 млн человек, вторым компонентом привито 4 млн человек.

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Глава правительства поручил акиматам регионов и министерству здравоохранения обеспечить бесперебойную работу всех больниц, первичных пунктов, мобильных бригад, ПЦР–лабораторий, наличие лекарств и средств защиты. МВД и Министерству здравоохранения поручено усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Глава Правительства отметил необходимость соблюдать баланс между ограничительными мерами и сохранением роста предпринимательской активности.

Сегодня Ashyq позволяет работать бизнесу в условиях карантинных мер, - сказал Аскар Мамин.

С 27 июля по 2 августа количество участников проекта Ashyq увеличилось в 3 раза - с 21 900 до 67 782.

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