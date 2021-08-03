Закладчиков "синтетики" задержали с поличным в ВКО

Полицейские ВКО задержали закладчиков "Скорости".

В Восточно-Казахстанской области задержаны закладчики психотропного вещества "Скорость", сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением ДП в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2021" в областном центре задержаны закладчики психотропного вещества "Скорость".

В районе Тополиной рощи поселка Левый берег задержаны двое жителей Карагандинской области в возрасте 25 и 23 лет, которые проживали в элитном ЖК поселка имени Куленова. Мужчины приехали в Усть-Каменогорск для работы курьерами-закладчиками психотропных веществ.

Всего у задержанных изъято более 800 разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 5 млн. тенге. Также были изъяты устройства для взвешивания и приспособления для упаковки доз, - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Задержанные взяты под стражу.

Ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, - добавили в департаменте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!