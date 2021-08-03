Сколько максимально может прожить человек, выяснили ученые

Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека.

Международная группа геронтологов провела исследование и назвала максимальную продолжительность жизни человека передает zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, согласно данным ученых, продолжительность жизни может достигать от 120 до 150 лет.

К таким выводам ученые пришли из-за показателей динамического состояния организма, который в научной среде называют DOSI.

DOSI выступает индикатором старения. На него влияют как всевозможные заболевания, так и стрессы, которым может подвергаться человеческий организм.

Ученые сообщили, что чем быстрее эти факторы приходят в норму, тем медленнее стареет человек.

При минимальном негативном воздействии на организм, как отмечают геронтологи, человек способен прожить 120 лет. Однако при максимально здоровом развитии возраст может достигать до 150 лет.

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