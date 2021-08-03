"Жителей столицы травят по ночам" - в акимате ответили на рассылку

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

Казахстанцы распространяют ролик об "отравлении столичных жителей", сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, на видео показаны грузовик с цистернами, которые наполнены неизвестной жидкостью.

Автор ролика предполагает, что в цистернах отрава, а происходящее - намеренное распыление ядохимикатов для того, чтобы убивать людей.

Скриншот из видео

В столичном акимате объяснили кадры.

На видео запечатлен момент травли комаров и мошек. Дезинсекционные работы ведутся ТОО "Столичная дезинфекция" совместно с Управлением охраны окружающей среды и природопользования. В гнусоистребительных работах дезинсекторы применяют раствор, который является абсолютно безопасным для людей, животных и растений. Работы ведутся в ночное и утреннее время, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в акимате напомнили о том, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.

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