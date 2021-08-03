Cрок уплаты ИПН для лиц частной практики истекает 5 августа

Приложение zakon.kz
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Кроме того, срок представления налоговой отчетности за 2 квартал 2021 года.
5 августа 2021 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в июле 2021 года. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.
Кроме того, срок представления налоговой отчетности за 2 квартал 2021 года истекает 16 августа.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
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