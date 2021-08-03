Экс-глава "СК-Фармация" выступил с последним словом в суде

Приговор будет оглашен завтра, 4 августа.

В Есильском суде Нур-Султана бывший глава "СК-Фармация" Берик Шарип выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 4 августа, передает корреспондент zakon.kz.

В своем последнем слове Шарип повторно заявил, что не признает своей вины. Он пояснил, что при аресте его обвиняли в дефиците лекарственных средств в аптеках, хищении гуманитарной помощи. Но с такой формулировкой он не согласен, так как заявляет, что у "СК-Фармации" не было на тот момент полномочий по поставкам лекарств в частные аптеки. Такие полномочия у единого дистрибьютора появились уже после увольнения Шарипа. По гуманитарной помощи же, по его словам, орган досудебного расследования все проверил и "у "СК-Фармации" все в целостности было поставлено в регионы".

В "СК-Фармации" я постарался использовать весь свой опыт, полученные знания и навыки, чтобы обеспечить своевременную поставку лекарственных средств и медизделий необходимые для лечения пациентов в поликлиниках и больницах, максимально автоматизировать процедуры закупа, сделать их прозрачными и понятными для каждого поставщика, оказать предусмотренную законом поддержку товаропроизводителям. В период моей работы с 2018 по 2020 годы закупки лекарственных средств и медизделий были переведены в электронный формат, внесены соответствующие изменения в законодательство, разработана новая стратегия развития единого дистрибьютора, автоматизированы более 70% производственных бизнес-процессов. Сэкономлено порядка 65 млрд тенге бюджетных средств, что позволило Минздраву расширить список получателей бесплатных лекарств, - перечислил он.

Подсудимый добавил, что исследования в суде, отчеты "СК-Фармации" за период его работы в качестве руководителя, показания его бывших коллег, отсутствие отмененных в законном порядке результатов закупок дают все основания сказать, что с поставленной перед "СК-Фармацией" задачей весь коллектив и он, как его руководитель, справились.

После вспышки пандемии и коронавирусной инфекции по всему миру встал вопрос подготовки сферы здравоохранения страны к данной опасной инфекции. Еще 27 января 2020 года госкомиссией и МВК с участием премьер-министра Мамина были даны конкретные поручения, в частности в кратчайшие сроки надо было обеспечить медорганизации необходимым запасом лекарственных средств и медизделий и средств защиты. Со стороны правительства были выделены финансовые средства из резерва. Также большинство акиматов выделяли деньги на местах из бюджета местных исполнительных органов. С февраля 2020 года для приобретения лекарственных средств и медизделий для борьбы с коронавирусной инфекцией единый дистрибьютор начал проводить закупки в порядке главы 19, которая была специально предназначена для подобных случаев. На практике применение данной главы, которая ранее никогда не применялась, выявило пробел в правилах закупа. В частности отсутствие регламентации самой процедуры закупа, повлекшее за собой множество вопросов, которые по существу были разрешены только в этом году, путем принятия правил закупа в новой редакции от 4 июня 2021 года, которым узаконили те процедуры, которые мы использовали в прошлом году, - констатировал Шарип.

Он указал, что до этого времени в 2020 году уже новое руководство "СК-Фармации" обращалось в центральные госорганы - комитет внутреннего госаудита, Минздрав и Минюст, где обратило внимание на проблемы, возникающие при применении главы 19. Также в СК просили дать разъяснения вплоть до выхода правил закупа в новой редакции. Но в конечном счете никаких разъяснений "СК-Фармация" не получала.

Но это было уже после моего увольнения. До этого, в период ЧП, речи не могло быть о каких-либо запросах с просьбой разъяснить нормы главы и ждать внесения изменений в правила. В стране 13 марта был установлен занос инфекции, увеличивалось количество зараженных, вопросы закупа становились все острее и "СК-Фармация" должна была решать их в самые сжатые сроки. Хочу отметить, что первые заражения были выявлены благодаря тест-системам, полученным лабораторией национального центра экспертизы от "СК-Фармации", которой были поставлены, производство КНР. Данные договора мы предоставляли суду. В тот период МВК перед Минздравом и "СК-Фармацией" ставились конкретные задачи, в том числе по скорейшему закупу лекарств и медизделий, затем Минздрав направлял поручение "СК-Фармации", проводило закупки, - сказал экс-глава "СК-Фармация".

Помимо этого, он дал разъяснения по защитным костюмам. Так, с 13 февраля по 20 марта 2020 года "СК-Фармация" пять раз размещала приглашения для закупа на своем интернет-ресурсе. В четырех случаях закупы не состоялись в виду отсутствия предложений. В пятый раз по приглашению от 20 марта 2020 года были представлены предложения двух поставщиков, но они не соответствовали правилам закупа по условиям приглашений. У поставщиков не было разрешения на разовый ввоз.

К началу апреля закуп защитных костюмов уже не терпел отлагательства. Уже были выделены деньги за счет четвертого резерва правительства и соответственно вопрос закупа стоял на особом контроле у правительства и Минздрава. В то же время было понятно, что закуп путем размещения приглашений потребует как минимум 10 дней до подведения итогов и гарантий, что будет выявлен победитель и заключен договор, но времени не было. К тому же сама техспецификация на защитные костюмы, комплектующие которых выпускались различными производителями, затрудняла закуп, а также увеличивала сроки поставок. В этих условиях мной было принято два решения: первое, провести закуп путем переговоров. Данное решение было принято после обсуждения с коллегами, в ходе которого мы пришли к общему мнению, что проведение переговоров при особом закупе главой 19 не запрещено и более того отвечает специфике данного закупа, обеспечивая ускорение закупа в первую очередь. Второе, внести предложение в уполномоченный орган об изменении техспецификации, причем предложение было внесено мною еще до того, как потенциальный поставщик ТОО "Инкар", в лоббировании интересов которого я обвиняюсь, представило коммерческое предложение, - рассказал Шарип.

С данными предложениями согласился уполномоченный орган. Также уполномоченным органом было определено количество закупаемых изделий - 2 млн защитных костюмов. Было дано поручение по приглашению всех потенциальных поставщиков. По результатам переговоров победителем определено ТОО "Инкар", чьи изделия соответствовали требованиям, и они давали наименьшую стоимость. Договор с ними был заключен 5 апреля, разрешение на разовый ввоз поставщик получил 10 апреля. Договор был заключен, не дожидаясь предоставления ТОО "Инкар" разового ввоза для ускорения закупа. Данное требование "зашито" в сам договор, что не противоречит правилам и не нарушает ничьих прав.

Хочу отметить, по предложениям рекомендованными МИД иностранных поставщиков "Синофарм" и "Мехико", они не предлагали достаточного объема. 300 тысяч и 500 тысяч соответственно при требуемых 2 млн. И ими не было предъявлено ни одного сертификата, не говоря о доставке только до границы Китая, Хоргоса и цены в два раза выше. Причем эти поставщики также предлагали поставки только комбинезон с бахилами. В последующем, учитывая повсеместное закрытие границ Минздрав и единый дистрибьютор оказывали содействие в логистике практически по всем договорам, где товар поставлялся из-за границы, в том числе и "Инкар". Причем затраты несли сами поставщики. В последующем из-за неисполнения обязательство по своевременной поставке договор с ТОО "Инкар" был расторгнут в одностороннем порядке. Сумма предоплаты возвращена, - подчеркнул выступающий.

Вместе с тем, по его данным, судом установлено, что 1 апреля средства из четвертого резерва перечислены на счета местных исполнительных органов. У всех была возможность купить самостоятельно.

Обидно, что многие мои коллеги не приняли соответствующего решения, а ждали чего-то в отличие от тех, кто выделял финансирование, в том числе на местах, и проводили закупки. По Кодексу о здоровье акиматы обеспечивают и организовывают оказание медпомощи, обеспечение лексредств и медизделий при ЧС. Это их прямая обязанность. Здесь меня обвиняют в заражении врачей. К сожалению, это неизбежно, так как мои коллеги стоят на первой линии по защите от коронавируса. По всему миру врачи заражались как в начале пандемии, так и сейчас. "СК Фармация" также принимала участие в противоэпидемических мероприятиях, у нас также болели коллеги. Одна из них скончалась в июне 2020 года в возрасте 38 лет. Было сложно работать на удаленке, при закрытых границах, дефиците финансовых средств, но мы старались делать все, что было в наших силах (…). Мы могли просто механически размещать объявления и докладывать министерству и МВК что все страны закрыты, нет соответствующих предложений и закуп не состоялся. Но в тех условиях я не мог поступить так безответственно. Я принял решение и взял на себя ответственность в очень сложное для всей сферы здравоохранения и страны время, и вот уже более 11,5 месяцев нахожусь в следственном изоляторе, - заключил он.

Берик Шарип возглавил компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. До этого исполнял обязанности председателя правления "СК-Фармации". 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.

14 августа 2020 года Антикоррупционной службой он задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана с формулировкой "по факту злоупотребления полномочиями при закупе медизделий в период ЧС, повлекшего тяжкие последствия".

Сейчас дело бывшего главы "СК-Фармации" рассматривается по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя "СК-Фармация" обвиняют в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом в апреле-мае 2020 года.Приговор будет оглашен 4 августа.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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