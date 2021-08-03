Ashyq предлагают установить в детсадах Алматы

В палате предпринимателей Алматы предлагают установить Ashyq в детских садах.

В палате предпринимателей Алматы предлагают установить Ashyq в детских садах, сообщает zakon.kz.

По их словам, это вынужденная мера.

Эпидситуация в Алматы ухудшается с каждым днем. Город сейчас в "темно-красной" зоне. Только за прошлые сутки выявили больше 1,5 тыс. заболевших коронавирусом.

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В ближайшие две недели все организации в будни будут работать до 8 вечера, лидеры Ashyq – до 10. Но в выходные все должны приостанавливать свою деятельность. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов, акиматов, правоохранительных органов и СМИ.

За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация коронавирусной инфекции возросла в 1,5 раза и составила 9852 случая. Суточный прирост составляет 1,7%. Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что по возрасту удельный вес пораженности КВИ остается на прежнем уровне. За исключением продолжающегося роста заболеваемости среди подростков на 0,7% и граждан в возрасте 40-59 лет на 0,8%, - сказала Хабар 24 заместитель руководителя ДСЭК по Алматы Асель Калыкова.

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