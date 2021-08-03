Трехлетняя девочка погибла под колесами машины в Талгаре

Трехлетнюю девочку на толокаре сбили насмерть в Талгаре.

В Талгаре трехлетняя девочка погибла под колесами машины, сообщает zakon.kz.

24-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по ул. Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения, - сообщили в ДП Алматинской области.

Оказавшийся рядом с местом происшествия участковый, узнав причину столпотворения, незамедлительно доставил пострадавшую с ее отцом в больницу.

В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась в больнице. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы.

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