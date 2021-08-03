Для предотвращения новой вспышки всех жителей Уханя проверят на COVID-19.

С целью предотвращения эпидемии и последними случаями заражения COVID-19, китайские власти начали тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, сообщает zakon.kz.

Именно здесь возник первый очаг пандемии. Об этом решении заявил заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао, сообщает ТАСС.

Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро, - сказал он на пресс-конференции.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй, впервые за многие месяцы были обнаружены лица, подцепившие инфекцию. В регионе насчитывается уже 14 подобных случаев, в том числе бессимптомные носители. Из них восемь - в Ухане.

По результатам переписи населения Китая в 2021 году, население Уханя составляет 12,3 млн человек.

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