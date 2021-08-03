Пени за просрочку уплаты налога на транспорт для юрлиц пересчитают - КГД

В настоящее время проводятся работы по обновлению информационных систем КГД МФ РК в части изменения срока уплаты налога на 7 июля.

В Комитете госдоходов признали ошибочность выставленных долгов по налогу за транспорт до 5 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Казахстанские налогоплательщики получили извещения от налоговых органов о несвоевременной уплате текущих платежей по налогу на транспортные средства, о том, что срок уплаты налога на транспорт для юридических лиц истек 3 июля 2021 года в связи с тем, что выходной день с субботы 3 июля 2021 года перенесен на понедельник 5 июля 2021 года.

Согласно статье 494 Налогового кодекса юридические лица производят уплату сумм текущих платежей по транспортному налогу по месту регистрации объектов обложения посредством внесения текущих платежей не позднее 5 июля налогового периода.

Однако в этом году постановлением Правительства РК "О переносе дня отдыха в 2021 году" день отдыха был перенесен с субботы 3 июля на понедельник 5 июля. А согласно статье 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Так как 5 июля является выходным днем, а 6 июля - праздничный день, День столицы, срок уплаты налога на транспортные средства и представление расчета текущих платежей по форме 701.00 истекает 7 июля 2021 года.

В связи с чем ряд налогоплательщиков обратились в Комитет госдоходов за разъяснением, почему органы государственных доходов направляют такие уведомления, которые противоречат нормам налогового законодательства.

В связи с поступлением многочисленных вопросов от налогоплательщиков в Комитете государственных доходов прокомментировали перенос срока исполнения налоговых обязательств по налогу на транспортные средства с юридических лиц.

...Согласно положениям пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня. Таким образом, в 2021 году с учетом праздничного дня - 6 июля и переноса выходного дня на 5 июля срок исполнения налоговых обязательств по уплате текущих платежей и представления расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства истекает в конце следующего рабочего дня, т.е. 7 июля, - говорится в ответе КГД.

В комитете отметили, что в настоящее время проводятся работы по обновлению информационных систем КГД МФ РК в части изменения срока уплаты налога на 7 июля.

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