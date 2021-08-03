Опубликованные данные об утечке газа в Казахстане не подтвердились

Для безопасной транспортировки газа круглосуточно осуществляется мониторинг целостности газопроводов.

С подачи информагентства Bloomberg, ряд других зарубежных СМИ распространяют информацию об утечке метана из газопровода в Алматинской области, якобы произошедшей 24 июля 2021 года.

При этом ссылаются на данные полученные со снимков спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства и проанализированные геоаналитической компанией Kayrros SAS. Утверждается, что уровень выбросов составил 200 тонн метана в час.

В связи с этим, Национальный газовый оператор АО "КазТрансГаз", заявил, что приведенные данные не соответствуют действительности. Опубликованные данные по утечке такого количества газа, как 10 млн. кубических футов или 300 тысяч кубических метров, не соответствуют действительности и не могли остаться незамеченными для работающей круглосуточно системы контроля за безопасностью газовой компании.

На самом деле, на магистральном газопроводе ТОО "Азиатский газопровод", а также "Бухарский Газоносный Район – Ташкент-Бишкек-Алматы" и газораспределительных системах Алматинской области 24 июля 2021 года утечек природного газа не происходило.

Координаты расположения зафиксированной утечки приходятся на КС-6 МГ "Казахстан-Китай" ТОО "АГП". На данной компрессорной станции ТОО "АГП" 24.07.2021 г. проводились плановые работы по обслуживанию оборудования со стравливанием газа в атмосферу в объеме 16,7 тысяч кубических метров или 0,5 млн. кубических футов. Имеются все подтверждающие документы и акты. Причем данные выбросы входят в квоту выбросов ТОО "АГП" по Алматинской области на 2021 год.

Как отметили в компании, для безопасной транспортировки газа круглосуточно осуществляется мониторинг целостности газопроводов. Проводятся работы по предупреждению и выявлению возможных повреждений сооружений. Для этих целей по магистральным газопроводам проводится облет и объезд трасс, а по распределительным сетям объезд с использованием газоанализатора "ДЛС-ПЕРГАМ".

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