Байдену подарили копченое мясо

Байден выиграл пари и получил в подарок от Трюдо копченое мясо.

В июне президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли. При этом тогда они не уточняли, на что они поспорили, передает zakon.kz.

В финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги американский клуб "Тампа" одержал победу над канадским "Монреалем".

2 августа в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Байден поблагодарил Трюдо за подаренное копченое мясо по-монреальски, направленного в качестве поздравления с победой "Тампы" над "Монреалем".

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