Настоящая "рубка" - казахстанец вышел в полуфинал ОИ-2020

Сакен Бибосынов победил действующего чемпиона Европы - испанца Габриэля Эскобара.

В Токио на Олимпиад-2020 после однодневного перерыва вернулись соревнования по боксу, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, соперником казахстанца Сакена Бибосынова в четвертьфинале в категории до 52 кг стал действующий чемпион Европы - испанец Габриэль Эскобар.

В первом раунде Сакен работал очень уверенно. Он захватил инициативу, а также отправил оппонента в нокдаун. Однако Эскобару удалось вернуть паритет - он забрал вторую трехминутку. Далее испанец продолжил давить. Сам поединок превратился в настоящую "рубку". Оба действовали открыто, ярко. Но лучше смотрелся казахстанский боксер. В итоге он и победил. пресс-служба НОК РК

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады.

Стоит отметить, что Сакен Бибосынов - спортсмен-инструктор Спортивного комитета-Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

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