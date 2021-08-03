Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется "Спутник V"

Фото: Zakon.kz/Михеев П. 3 августа 2021, 16:19

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется "Спутник V".

Еврокомиссия признала электронные сертификаты вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется российская вакцина "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. Это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС, - приводит текст заявления ТАСС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Чего ждать знакам зодиака в августе
11 мнений о сексе в бассейне