В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется "Спутник V"

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Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино и Ватикана, где используется "Спутник V".